Турция готова к эвакуации раненых с "Азовстали" – что тормозит процесс

Разработан эвакуационный маршрут спасения людей

Весь мир просит Кремль про спасение раненых с "Азовстали", но там не слышат / Коллаж "Сегодня"

Турция готова взять на себя функцию по эвакуации морским путем раненых людей с завода "Азовсталь" в Мариуполе, который заблокирован российской армией вот уже большее двух месяцев.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, сообщает агентство Reuters.

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Что известно

Пресс-секретарь турецкого лидера сообщил, что Анкара обсудила этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским и попыталась договориться с Кремлем. Однако Россия не дала свое согласие.

"У нас было несколько планов, предложений. Первое — доставить солдат из Мариуполя в Бердянск, а из Бердянского порта на корабль из Стамбула, доставить их сюда, в Турцию. Это предложение все еще в силе", — сказал Ибрагим Калин.

Бердянск контролируется россиянами и находится примерно в 50 милях к западу от Мариуполя.

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"Катер все еще находится в Стамбуле. Он готов к отплытию, но мы ждем окончательного разрешения от российской и украинской сторон, чтобы он мог отправиться в Бердянск и доставить раненых солдат в Турцию", – сказал Калин.

Экстракция