Турция готова к эвакуации раненых с "Азовстали" – что тормозит процесс

Турция готова взять на себя функцию по эвакуации морским путем раненых людей с завода "Азовсталь" в Мариуполе, который заблокирован российской армией вот уже большее двух месяцев.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, сообщает агентство Reuters.
Что известно
Пресс-секретарь турецкого лидера сообщил, что Анкара обсудила этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским и попыталась договориться с Кремлем. Однако Россия не дала свое согласие.
"У нас было несколько планов, предложений. Первое — доставить солдат из Мариуполя в Бердянск, а из Бердянского порта на корабль из Стамбула, доставить их сюда, в Турцию. Это предложение все еще в силе", — сказал Ибрагим Калин.
Бердянск контролируется россиянами и находится примерно в 50 милях к западу от Мариуполя.
"Катер все еще находится в Стамбуле. Он готов к отплытию, но мы ждем окончательного разрешения от российской и украинской сторон, чтобы он мог отправиться в Бердянск и доставить раненых солдат в Турцию", – сказал Калин.
Экстракция
- По словам вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук, Украина пытается обменять 38 тяжелораненых военных "Азовстали". Эвакуацию остальных бойцов будут обсуждать позже.
- Родственники защитников "Азовстали" призвали Китай помочь с экстракцией украинских военных из Мариуполя. Воинов, раненых и тела погибших просят вывезти в третью страну до конца войны.
- Главный раввин Украины Моше Реувен Асман призвал власти Израиля посодействовать эвакуации защитников Мариуполя с завода "Азовсталь", осажденного войсками России.