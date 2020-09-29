Турция готова помочь Азербайджану в войне с Арменией – заявление

Анкара фактически взяла под свою защиту Баку

Анкара готова вмешаться в войну за Нагорный Карабах на стороне Баку. Любое нападение на Азербайджан Турция будет рассматривать, как атаку против нее.

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Об этом заявил заместитель председателя турецкой правящей Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш, передает издание Sabah.

По его словам, "любая атака Армении на азербайджанскую деревню равнозначна нападению на турецкую деревню".

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Нуман Куртулмуш также призвал международное сообщество поддержать "справедливые действия Азербайджана".

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Армения должна уйти из Нагорного Карабаха.

Отметим, военные Азербайджана заявили, что удерживают все ранее занятые территории в Нагорном Карабахе и готовятся к "прорыву сопротивления противника".

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