Українська
$ 27,87
33,89
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Турция хочет полноправного членства в ЕС: Эрдоган обиделся на санкции

15 декабря, 04:10

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Турецкий президент утверждает, что экономика страны готова к любым испытаниям

Турция рассчитывает, что Европейский союз выполнит свое обещание и предоставит ей полноправное членство, а не будет вводить очередные санкции.

Реклама

Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

По его словам, Турция ведет борьбу для обеспечения мира, безопасности и стабильности не только внутри страны, но и во всем регионе и она не позволит нарушать свои права и "посягать на суверинитет".

"Турция ждет от ЕС не санкций, а выполнения своих обещаний о полноправном членстве в организации. Также мы ждем от нашего партнера по Североатлантическому альянсу – США не санкций, а поддержки в борьбе с террористическими организациями и силами, пытающимися дестабилизировать ситуацию в регионе", – заявил Эрдоган.

В тренде
Еще опаснее и агрессивнее. В Британии найден новый вид коронавируса

Он добавил, что турецкая экономика готова к любым трудным испытаниям, новым возможностям и различным сценариям.

Реклама

Напомним, лидеры Европейского Союза согласовали новые санкции против Турции, связанные с буровыми работами в Восточном Средиземноморье.

Мы также сообщали, что Соединенные Штаты в понедельник, 14 декабря, ввели санкции против турецкого Управления оборонной промышленности, его руководителя Исмаила Демира и еще трех граждан Турции из-за приобретения крупной партии ракетных систем С-400 у России.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Турция ЕС санкции членство Реджеп Эрдоган
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир после COVID-19 не будет прежним: 5 тенденций, которые ускорила пандемия
Мир после COVID-19 не будет прежним: 5 тенденций, которые ускорила пандемияДругие страны
Вкуснее, чем суши: в Японии начали продавать борщ и котлеты по-киевски
Вкуснее, чем суши: в Японии начали продавать борщ и котлеты по-киевскиДругие страны
Как долго могут сохраняться симптомы COVID-19: опубликовано новое исследование
Как долго могут сохраняться симптомы COVID-19: опубликовано новое исследованиеДругие страны
Война за Нагорный Карабах: Армения угрожает
Война за Нагорный Карабах: Армения угрожает "деоккупацией"Другие страны
"Клубничный язык": у детей нашли новый симптом коронавирусаДругие страны
Когда алкоголь вреднее всего: ученые назвали три периода в жизни человека
Когда алкоголь вреднее всего: ученые назвали три периода в жизни человекаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять