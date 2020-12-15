Турция хочет полноправного членства в ЕС: Эрдоган обиделся на санкции

Турция рассчитывает, что Европейский союз выполнит свое обещание и предоставит ей полноправное членство, а не будет вводить очередные санкции.
Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.
По его словам, Турция ведет борьбу для обеспечения мира, безопасности и стабильности не только внутри страны, но и во всем регионе и она не позволит нарушать свои права и "посягать на суверинитет".
"Турция ждет от ЕС не санкций, а выполнения своих обещаний о полноправном членстве в организации. Также мы ждем от нашего партнера по Североатлантическому альянсу – США не санкций, а поддержки в борьбе с террористическими организациями и силами, пытающимися дестабилизировать ситуацию в регионе", – заявил Эрдоган.
Он добавил, что турецкая экономика готова к любым трудным испытаниям, новым возможностям и различным сценариям.
Напомним, лидеры Европейского Союза согласовали новые санкции против Турции, связанные с буровыми работами в Восточном Средиземноморье.
Мы также сообщали, что Соединенные Штаты в понедельник, 14 декабря, ввели санкции против турецкого Управления оборонной промышленности, его руководителя Исмаила Демира и еще трех граждан Турции из-за приобретения крупной партии ракетных систем С-400 у России.
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