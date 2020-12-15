Турция хочет полноправного членства в ЕС: Эрдоган обиделся на санкции

Турция рассчитывает, что Европейский союз выполнит свое обещание и предоставит ей полноправное членство, а не будет вводить очередные санкции.

Реклама

Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

По его словам, Турция ведет борьбу для обеспечения мира, безопасности и стабильности не только внутри страны, но и во всем регионе и она не позволит нарушать свои права и "посягать на суверинитет".

"Турция ждет от ЕС не санкций, а выполнения своих обещаний о полноправном членстве в организации. Также мы ждем от нашего партнера по Североатлантическому альянсу – США не санкций, а поддержки в борьбе с террористическими организациями и силами, пытающимися дестабилизировать ситуацию в регионе", – заявил Эрдоган.

В тренде Еще опаснее и агрессивнее. В Британии найден новый вид коронавируса

Он добавил, что турецкая экономика готова к любым трудным испытаниям, новым возможностям и различным сценариям.

Реклама

Напомним, лидеры Европейского Союза согласовали новые санкции против Турции, связанные с буровыми работами в Восточном Средиземноморье.

Мы также сообщали, что Соединенные Штаты в понедельник, 14 декабря, ввели санкции против турецкого Управления оборонной промышленности, его руководителя Исмаила Демира и еще трех граждан Турции из-за приобретения крупной партии ракетных систем С-400 у России.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама