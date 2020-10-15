Турция может быстро решить конфликт вокруг Нагорного Карабаха – Алиев

Участие Турции поможет быстро решить конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Анкара играет активную роль в регионе.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает "Интерфакс-Азербайджан".
По его словам, "необходимо учитывать существующие реалии и реальное положение, а они таковы, что без Турции в этом регионе никакой вопрос не может быть решен".
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Баку настаивает, чтобы Анкара принимала участие в урегулировании конфликта вокруг Нагорного Карабаха.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео обратился к третьим странам с призывом воздержаться от вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе.
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