Українська
$ 28,32
33,39
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Турция может быстро решить конфликт вокруг Нагорного Карабаха – Алиев

15 октября, 17:10

Денис Беспалов Денис Беспалов

Без Анкары разрешить конфликт не получится, считает президент Азербайджана

Участие Турции поможет быстро решить конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Анкара играет активную роль в регионе.

Реклама

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, "необходимо учитывать существующие реалии и реальное положение, а они таковы, что без Турции в этом регионе никакой вопрос не может быть решен".

Читайте также: Война в Нагорном Карабахе: Турция призвала РФ к переговорам

В тренде
NASA подписало соглашение об освоении Луны с семью странами

Баку настаивает, чтобы Анкара принимала участие в урегулировании конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Реклама

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обратился к третьим странам с призывом воздержаться от вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Азербайджан Армения Турция нагорный карабах Ильхам Алиев
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о "войне Армении с Турцией"Политика
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный КарабахДругие страны
Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе: заявление Путина
Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе: заявление ПутинаРоссия
Одним абзацем. Еще одна ночь войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Еще одна ночь войны за Нагорный КарабахДругие страны
Алиев дал Еревану
Алиев дал Еревану "последний шанс" мирно уйти из Карабаха и назвал потери армянПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять