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Турция одобрила вакцину от коронавируса CoronaVac: ее все еще ждет Украина

13 января, 20:47

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Первую дозу препарата ввели главе местного Минздрава

Разработанная китайской компанией Sinovac Biotech вакцина от коронавируса, которую ранее заказала Украина, получила разрешение на экстренное применение в Турции.

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Об этом сообщает Anadolu.

Соответствующий документ был выдан 13 января Агентством по фармацевтике и медицинскому оборудованию турецкого Минздрава по результатам анализа препарата.

На этом фоне в стране началась кампания по вакцинации населения китайской вакциной, первую дозу которой ввели министр здравоохранения Фахреттин Коджа. Инъекцию ему сделали в городской больнице Анкары. За ним последовали члены Научного комитета по борьбе с коронавирусом.

"Раньше я говорил, что в конце туннеля будет свет. Сегодня этот день настал ... Я верю, что ближайшие дни будут яркими. Я желаю удачи нашему народу и стране", – сказал Коджа.

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Фахреттин Коджа получил вакцину. Видео: twitter.com/drfahrettinkoca
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Ранее Анкара заключила договор о поставках 50 млн доз вакцины CoronaVac, полный курс которой включает две инъекции.

Напомним, что накануне бразильский биотехнологический центр Институт Бутантан, который проводил испытания CoronaVac, заявил, что вакцина продемонстрировала общую эффективность на уровне 50,38%.

А ранее CoronaVac одобрили для экстренного использования в Индонезии. В этой стране препарат показал эффективность в 65,3%. Даже это ниже заявленного в украинском Минздраве для вакцинации населения нашей страны – глава ведомства Максим Степанов озвучивал целевой показатель эффективности в 70%.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Турция вакцинация вакцина Sinovac
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