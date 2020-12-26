Турция получит 4,5 млн доз вакцины от COVID-19 Pfizer

В ближайшее время Турция ожидает 500 тысяч доз вакцины

Турция ожидает первые 500 тысяч доз вакцины от коронавируса к концу 2020 года или в начале января. К концу марта страна получит 4,5 миллиона доз.

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Как сообщает Anadolu agency, Турция договорилась о покупке вакцины разработки Pfizer.

В рамках соглашения возможна покупка у Pfizer еще 30 миллионов доз препарата на тех же условиях, что и в первой сделке.

В Турции зафиксировали более 2,12 млн случаев коронавируса. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 19 тысяч человек. В то же время побороли болезнь 1,97 млн инфицированных.

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К слову, Турция обязала туристов, прибывающих в страну с 28 декабря, иметь с собой справку об отрицательном результате теста на коронавирус.

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Недавно Турция отказалась от покупки российской вакцины против коронавируса, поскольку она не соответствует условиям"надлежащей лабораторной практики".

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