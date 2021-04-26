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Турция потроллила Путина "уничтожением" российского "Панциря": видео

26 апреля, 19:12

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Турецкий оборонпром продолжает представлять все новые разработки для ударных беспилотников – созданы новые ракеты с лазерным наведением

Турецкая компания Roketsan заявила об успешном испытании своих ракет для боевого беспилотника Akinci, показав анимированное видео "учений", на котором дрон уничтожает российский ЗРПК "Панцирь-С1".

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Ролик опубликован на странице компании в Twitter.

Roketsan разработала малогабаритные боеприпасы с лазерным наведением MAM-T (дальнобойный вариант), MAM-C (фугасный) и MAM-L (термобарический), пишет Daily Sabah. Во время огневых испытаний с небоевыми боеприпасами были поражены все условные цели, отметили в Roketsan.

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Массовое производство и первые поставки таких ракет планируются уже в этом году. Также Roketsan успешно осуществила интеграцию с Bayraktar, в результате Турция создала модификацию боевого БПЛА Bayraktar Akıncı S-1. В скором времени ожидается начало его испытаний.

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Опубликовав видео с "Панцирями", в Roketsan ответили на ролик российских военных, которые ранее показали "уничтожение" турецких беспилотников Bayraktar TB2s боевыми дронами-камикадзе "Ланцет".

Напомним, в прошлом году в Турции прошли летные испытания второго прототипа беспилотника Bayraktar Akıncı TІHA, оснащенного авиационными двигателями украинского производства.

Также мы писали, что в 2019 году Украина вооружилась ударными беспилотниками турецкого производства Bayraktar.

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Россия Турция беспилотники дрон ЗРПК

Источник: Сегодня

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