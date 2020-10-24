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Турция продолжит оказывать поддержку Азербайджану – Эрдоган

24 октября, 16:22

Мария Журенко Мария Журенко

Эрдоган провел переговоры с Алиевым

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он заявил, что Анкара продолжит оказывать поддержку Баку.

Об этом сообщает турецкое информационное агенство Анадолу.

Эрдоган сказал, что провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Утром я переговорил с Алиевым. В настоящий момент азербайджанские собратья продвигаются вперед на оккупированных землях. Они освобождают свои земли от оккупантов", – сообщил он.

Эрдоган добавил, что Турция продолжит оказывать поддержку Азербайджану в борьбе за освобождение своих земель от оккупации.

Ранее сообщалось, что Турция готова отправить войска в Азербайджан.

Так, 24 октября Азербайджан заявил, что войска Армении обстреливают азербайджанские позиции из стрелкового оружия, минометов и пушек.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Азербайджан Армения Турция нагорный карабах Реджеп Эрдоган
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