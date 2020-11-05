Турция создала свою вакцину от коронавируса: идут испытания на людях

Первая стадия исследований может завершиться в январе

Турция приступила к клинической стадии испытаний собственной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, о которой ранее говорил президент Реджеп Эрдоган.

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Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Препарат был создан сотрудниками Центра исследований и разработок вакцин при университете Эрджиес в городе Кейсери при сотрудничестве с фармацевтической компанией Kocak Farma и поддержке Минздрава.

Инактивированной вакцине дали название ERUCOV-VAC, а 5 ноября стало известно о начале первой стадии клинических испытаний – ее ввели первому добровольцу, которой стала женщина по имени Назиф Дурна.

Глава Университета Эрджиес доктор Мустафа Чалыш рассчитывает, что первая стадия исследований займет около двух месяцев. Всего ее планируют ввести 44 добровольцам в возрасте от 18 до 55 лет, которые раньше не болели COVID-19.

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В случае успешного завершения в начале января 2021 года ученые перейдут ко второй фазе испытаний.

Напомним, ранее в Турции начались испытания вакцины против COVID-19 китайского производства.

А ранее на этой неделе об успешных промежуточных результатах клинических испытаний вакцины от коронавируса сообщила немецкая фармацевтическая компания CureVac.

Разрабатывает ли свою вакцину Украина и когда она может появиться в стране, смотрите в видеосюжете:

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