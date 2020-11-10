Турция также введет своих миротворцев в Нагорный Карабах – Алиев

Турецкие и российские военные будут действовать совместно

Миротворческую миссию в Нагорном Карабахе будут совместно осуществлять российские и турецкие миротворцы.

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Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает AzTV.

По его словам, это прописано в подписанном сегодня совместном заявлении России, Армении и Азербайджана.

"По пятому пункту соглашения будет создан миротворческий центр, в котором будут задействованы российские и турецкие военные", - заявил Алиев.

Он также поблагодарил президента России Владимира Путина и главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за их участие в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

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Напомним, Армения и Азербайджан вместе с Россией подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября.

В заявлении кроме прочего говорится о размещении российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

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