Турция также введет своих миротворцев в Нагорный Карабах – Алиев

Миротворческую миссию в Нагорном Карабахе будут совместно осуществлять российские и турецкие миротворцы.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает AzTV.
По его словам, это прописано в подписанном сегодня совместном заявлении России, Армении и Азербайджана.
"По пятому пункту соглашения будет создан миротворческий центр, в котором будут задействованы российские и турецкие военные", - заявил Алиев.
Он также поблагодарил президента России Владимира Путина и главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за их участие в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.
Напомним, Армения и Азербайджан вместе с Россией подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября.
В заявлении кроме прочего говорится о размещении российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
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