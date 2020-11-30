В Турции ввели локдаун выходного дня

В Турции приняли решение ужесточить ранее введенный комендантский час в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 из-за роста случаев заражения.

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Об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Кабинета министров, передает Hurriyet.

В стране со вторника, 1 декабря, комендантский час начнет действовать по будням с 21:00 до 05:00 по местному времени.

В выходные же вообще будет запрещено выходить на улицу – ограничение будет действовать с 21:00 вечера пятницы до 5:00 утра понедельника. Находиться на улице смогут только представители компаний из таких сфер, как здравоохранение, снабжение, логистика и других, внесенных в специальный список.

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Рестораны смогут работать только на доставку.

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Кроме того, людям до 20 лет и пожилым людям старше 65 лет запрещено пользоваться общественным транспортом.

Напомним, ранее в Турции заявили о третьем пике пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в нескольких провинциях.

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