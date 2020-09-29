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Турецкий истребитель сбил армянский Су-25 – Минобороны Армении

29 сентября, 17:31

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В Азербайджане обвинения Еревана назвали "фантазией"

Министерство обороны Армении сообщило о первом открытом боевом столкновении с турецкими Вооруженными силами в непризнанном Нагорном Карабахе, где уже третий день длится нарастание эскалации между армянскими и азербайджанскими военными.

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Как заявила на своей странице в Facebook пресс-секретарь оборонного ведомства Шушан Степанян, инцидент произошел 29 сентября между штурмовиком Су-25 ВВС Армении и турецким истребителем F-16.

"Многофункциональный истребитель F-16 ВВС Турецкой республики при выполнении боевой задачи в ходе зенитных боев в воздушном пространстве Республики Армении нанес удар по штурмовику ВВС Су-25. Пилот, к сожалению, героически погиб", – пишет Степанян.

Она добавила, что бой происходил на высоте 8200 метров.

На странице пресс-службе Минобороны Азербайджана в Facebook это назвали "еще одной фантазией армянской военной пропагандистской машины".

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Как пишет Bloomberg, глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун тоже опроверг обвинения, заверив в том, что войска его страны не сбивали самолет.

Напомним, ранее в этот день министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Армению вывести войска из Нагорного Карабаха и выразил готовность Анкары поддержать Азербайджан в случае открытого военного столкновения.

Как мы уже писали, МИД Армении обвинил Турцию в вербовку иностранных боевиков и перемещении их в Азербайджан. Ранее СМИ удалось пообщаться с сирийскими наемниками, которым пообещали платить за участие в военном конфликте в Карабахе на стороне Азербайджана.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения Турция нагорный карабах су-25 f-16
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