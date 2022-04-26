Туристы из Европы не хотят видеть в турецких отелях россиян – СМИ

Европейские путешественники также требуют от гостиниц прекратить работать с россиянами

Компания TUI просит гостиницы не работать с россиянами / Фото: Коллаж: Сегодня

Представитель крупнейшего европейского туроператора TUI Tantur направил гостиницам Турции требование, в котором говорится о необходимости отменить бронь всех туристов из России. Такое решение было вызвано санкциями против РФ. Пока что такая ситуация действует до 31 мая, затем 20 числа каждого месяца будет поступать информация об отмене следующего месяца.

Об этом пишет газета Turizmgazetesi.

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"Цель этого письма – сообщить вам, что все операции Tantur в Турции для TI Travel LLC, TI Baltics SIA и Borublita Holdings Limited приостановлены. Действие контракта приостановлено в соответствии со статьей 9 контракта, подписанного между вашим отелем и Tantur", – говорится в письме, отправленном гостиницам финансовым менеджером Tantur Travel AŞ Чезми Озканом.

Речь идет даже о тех россиянах, которые уже успели вселиться в номера. Их, по мнению туроператора, следует выселить. Это требование компания объяснила тем фактом, что туристические компании, отправляющие европейских отдыхающих в Турцию, поставили ультиматум, чтобы в гостиницах, где будут проживать их клиенты, не было россиян.

Как пишет издание, путешественники из Европы также требуют от гостиниц прекратить работать с россиянами.

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Тем временем российское отделение компании TUI в Турции Tantur было закрыто, сотрудников уволили, а компьютеры заблокировали.

Санкции против РФ