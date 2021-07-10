Туры в Египет для украинцев подорожают до 30% – из-за резкого наплыва россиян

Эксперты прогнозируют повышение цен для украинцев из-за резкого наплыва россиян в Египет. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Из-за того, что президент РФ Владимир Путин отменил запрет на чартерные полеты в Египет, туры для украинцев могут существенно подорожать.

Об этом пишет turprofi.com.ua

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Сейчас украинцы занимают первое место по количеству отдыхающих в Египте. Из-за резкого роста туристов из России уже зиме цены могут взлететь на 20-30%, прогнозируют специалисты. Однако пока советуют не торопиться с выводами.

Эксперты считают, что такого сезона, как нынешний, не было еще никогда – на рынке останутся самые гибкие и стойкие.

Как мы писали ранее, пандемия коронавируса существенно повлияла на все сферы жизни, особенно – на туризм. В ООН ожидают, что сектор полностью восстановится не ранее 2023 года.

Также недавно сообщалось, что Германия разрешила въезжать в страну украинцам, которые получили две дозы прививки против коронавируса.

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К слову, ВОЗ впервые рекомендовала вакцинировать детей старше 12 лет: