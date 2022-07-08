"Ты герой, тебя все любят": Джонсон обратился к Зеленскому после заявления об отставке

Лидер отметил, что Британия будет продолжать поддерживать Украину

Джонсон обратился к Зеленскому/Фото: Justin Tallis - WPA Pool/Getty Images, UKRINFORM/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images. Коллаж: "Сегодня"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что его отставка не изменит поддержки Украины.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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"Я разговаривал с президентом. Зеленским, чтобы подтвердить стабильную поддержку Великобританией Украины — мы будем оказывать жизненно важную оборонную помощь столько, сколько это потребуется. Спасибо тебе за дружбу, Владимир, ты герой, тебя все любят", — написал Джонсон.

Зеленский отреагировал на отставку Джонсона

Президент Украины Владимир Зеленский назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "настоящим другом Украины". Он уверен, что политика Великобритании по отношению к Украине не изменится в ближайшее время, несмотря на отставку Джонсона.

По словам Зеленского, Украина многое получила от своих отношений с премьер-министром, включая, в первую очередь, военную поддержку.

Президент заявил, что с нетерпением ждет возможности поговорить с Джонсоном напрямую, чтобы узнать больше о деталях его отставки.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Подоляк эмоционально прокомментировал отставку Джонсона. Также мы писали, почему отставка Джонсона может быть опасна для Украины.