Тысячи убиты, уничтожена техника: Армения и Азербайджан посчитали потери друг друга

В Баку и Ереване продолжают отчитываться об уроне противнику

Военные Армении и Азербайджана, которые схлестнулись в самом жестком пограничном конфликте последних лет, вновь заявляют о масштабных потерях противника в Нагорном Карабахе.

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В частности, на своей странице в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованисян заявил, что с 27 сентября Азербайджан потерял более 3 тысячи человек.

"Большинство тел находятся в нейтральной зоне и практически не предпринимается никаких действий по их возвращению", – пишет он.

Кроме того, азербайджанские военные лишились 45 единиц бронетехники, 6 самолетов, 3 вертолета и 6 беспилотников.

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В свою очередь, в Азербайджане также отчитались об "уничтожении значительного количества живой силы" Армении, а также до 230 танков и другой бронетехники, 250 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов, 38 средств ПВО, 10 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов, 7 складов боеприпасов, более 130 автомобильной техники и зенитно-ракетного комплекса С-300.

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Напомним, что новое обострение началось 27 сентября и уже стало самым крупным после окончания Карабахской войны в 1994 году. Украина поддержала Азербайджан, высказавшись за территориальную целостность страны. Тем временем украинцев просят воздержаться от поездок в Армению, Азербайджан и Нагорный Карабах.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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