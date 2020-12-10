У берегов Мексики обнаружили новый вид китов

На западном побережье Мексики ученые обнаружили новый вид китов, который ранее не был известным.

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Как пишет CNN, были замечены три кита возле островов Сан-Бенито, примерно в 300 милях от границы с США.

Эксперты по клювым китам, работающие вместе с научным отделом Sea Shepherd, смогли сделать фотографии и видеозаписи трех китов, а также записали их акустические сигналы с помощью подводного микрофона.

Специалисты выразили уверенность в том, что эти животные являются новым видом китов.

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По словам команды, каждый вид китов излучает уникальный акустический сигнал под водой, и этот звук никогда раньше не регистрировался. Также первоначальный анализ физических характеристик китов предполагает, что это новый вид.

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Также мы писали о том, что в Средиземном море, у берегов Франции , морской патруль заметил китов. Это финвалы, которых еще называют "полосатиками". Они является близкими родственниками синего кита и вторыми по величине животными планеты.

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