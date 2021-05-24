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У Лукашенко нелепо объяснили захват самолета Ryanair в Минске: видео

24 мая, 18:33

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

После скандала с арестом критика правящего режима белорусские власти пытаются выставить все как попытку теракта ХАМАС против Евросоюза

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Белорусские власти утверждают, что угрозы о теракте на борту самолета Ryanair с оппозиционным активистом Романом Протасевичем якобы были связаны с палестино-израильским конфликтом.

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Об этом заявил глава департамента Министерства транспорта Беларуси по авиации Артем Сикорский.

На пресс-конференции 24 мая он зачитал "письмо", в котором палестинская исламистская группировка ХАМАС заявила о минировании рейса Ryanair Афины – Вильнюс накануне.

"Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в Секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне", – читает Сикорский.

Якобы выбор пал именно на рейс FR4978, потому что им возвращались в Литву участники проходившего в Греции Delfi Economic Forum.

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"Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом", – "резюмируют" боевики ХАМАС.

Однако в СМИ уже обратили внимание на ряд нестыковок в представленной белорусскими властями версии. Во-первых, почему требования группировки поступили через два дня после заключения перемирия с Израилем, а во-вторых почему ХАМАС отправил письмо в аэропорт Минска, а не Афин или Вильнюса либо в авиакомпанию Rуanair.

Напомним, что для принудительной посадки самолета компании Ryanair в Минске 23 мая белорусские ВВС даже задействовали истребитель.

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

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