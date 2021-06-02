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У Лукашенко удивили абсурдным решением: самолетам нельзя летать над Украиной

2 июня, 12:26

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

На фоне закрытого Украиной своего воздушного пространства белорусские чиновники припомнили сбитые лайнеры "Сибири" и Malaysia Airlines

Эксперты назвали самую безопасную авиакомпанию в мире Фото: Jp Valery / Unsplash

Эксперты назвали самую безопасную авиакомпанию в мире Фото: Jp Valery / Unsplash

Власти Беларуси считают политизированным запрет на использование самолетами авиакомпаний этой страны воздушного пространства Украины и собираются жаловаться по этому поводу в Международную организацию гражданской авиации (ICAO).

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Об этом заявили в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси.

В департаменте по авиации министерства утверждают, что решение Украины нарушает положения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и соглашения с Беларусью о воздушном сообщении 1995 года.

Кроме того, белорусские чиновники припомнили катастрофу самолета Ту-154 авиакомпании "Сибирь", который в 2001 году непреднамеренно сбили во время российско-украинских военных учений, крушение лайнера Malaysia Airlines, сбитого боевиками на Донбассе, и инцидент с самолетом "Белавиа", который в 2016 году по требованию СБУ вернули в аэропорт "Киев" из-за летевшего на нем участника "Антимайдана".

"Авиационные власти Республики Беларусь не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины при осуществлении полетов", – заявили в белорусском ведомстве.

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Также белорусы назвали необъективным и политизированным реакцию Украины и других стран на инцидент с Ryanair, который 23 мая принудительно посадили в аэропорту Минска, чтобы задержать оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку.

На этом фоне Минск угрожает обратиться в Совет ICAO для оценки правомерности действий Украины и других государств, которые закрыли свое небо для самолетов белорусских авиакомпаний.

Организацию также попросят юридически квалифицировать "угрозы применения силы со стороны Украины" в отношении лайнера "Белавиа" в 2016 году.

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