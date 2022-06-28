У Лукашенко заявили, что Беларусь не угрожает Украине

В стране отметили, что сейчас нарастает политическое давление

У Лукашенко открестились от угроз Украине/Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images, Офис президента. Коллаж: "Сегодня"

Власти в Минске утверждают, что от Беларуси нет угроз для Украины. При этом заявили, что это Киев ставит "какой-то заслон".

Об этом заявил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович в эфире телеканала "СТВ".

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Он заявил, что сейчас нарастает политическое давление и пожаловался на санкции. Вольфович утверждает, что Беларусь к "этому уже привыкла".

"Украина также пытается поставить заслон какой-то против республики Беларусь. Хотя от Беларуси никаких угроз никому не исходит", — заявил он.

Когда Путин может определиться с прямым участием Беларуси в войне?

Президент России Владимир Путин на ближайшей встрече с самопровозглашенным белорусским лидером Александром Лукашенко будет требовать от него прямого вторжения армии Беларуси в Украину. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

На вопрос, есть ли сейчас опасность для Украины на северных рубежах, эксперт ответил:

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"Там сохраняется возможность вторжения со стороны белорусской армии. Кстати, 30 июня – 1 июля пройдет встреча в Санкт-Петербурге, и Путин будет решать там этот вопрос, скорее всего. Но я думаю, что белорусский руководитель пока не спешит вмешиваться в эту войну, потому что для него это последний мост, через который он может выскочить из этой передряги под названием "война". Поэтому будем надеяться... Пока я бы оставил вероятность 50 на 50 процентов".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Россия вагонами забрасывает боеприпасы в Беларусь для войны в Украине. Также мы писали, что в МВД Украины оценили реальность начала вторжения из Беларуси.