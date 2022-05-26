У НАТО договорились не давать некоторое оружие Украине

В Североатлантическом альянсе внимательно следят за развитием событий в нашей стране

Между странами НАТО существуют договоренности по передаче оружия Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"

Между странами НАТО существуют "неформальные" договоренности о воздержании от поставок в Украину некоторых систем вооружений. Среди них – западные танки и боевые самолеты.

Об этом сообщает DPA.

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Члены Альянса опасаются, что в случае начала открытой конфронтации с Москвой из-за таких поставок организация откажется от полной поддержки своих партнеров. Поэтому Польша отказалась от поставки Украине истребителей МиГ-29 советского производства.

"Как было подтверждено в среду в Брюсселе в кругах Альянса, риск прямой военной конфронтации между странами НАТО и Россией должен быть сведен к минимуму. Есть опасения, например, что Россия может официально расценить поставки западных боевых танков и боевых самолетов как вступление в войну, а затем принять военные ответные меры", — говорится в сообщении источника.

В то же время, сообщается, что в Североатлантическом альянсе внимательно следят за развитием событий в Украине. Кроме того, не исключают отправки тяжелой техники при необходимости.

России не удастся сорвать поставки оружия в Украину

В Белом доме считают, что Россия не сможет помешать Соединенным Штатам предоставлять военную помощь Украине. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Мы имеем диверсифицированную и устойчивую цепь поставки оружия в Украину. Поэтому даже если россияне смогут поразить какой-то груз на территории Украины, со стратегической точки зрения это не остановит военную помощь, которую мы оказываем", — отметил Салливан.

Он сказал об этом, отвечая на вопрос о заявлениях Минобороны РФ, что российские войска якобы уничтожили крупную партию западного оружия. Советник Белого дома уточнил, что не располагает подобной информацией и не консультировался по этому поводу с украинской стороной.

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