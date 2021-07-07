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У Папы Римского рак кишечника? Ватикан назвал диагноз понтифика

7 июля 2021 17:12

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Госпитализация Франциска могла быть вызвана воспалением грыжевидных выпячиваний стенок толстой кишки

Папа Римский пережил «серьезное» сужение толстой кишки. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Папа Римский пережил «серьезное» сужение толстой кишки. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Папа Римский Франциск стабильно поправляется после операции на кишечнике, которую он перенес 4 июля.

Об этом сообщает Associated Press.

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В ежедневном бюллетене Ватикана говорится, что причиной госпитализации и последовавшего за ней хирургического вмешательства стало "серьезное" сужение толстой кишки. Это, в свою очередь, могло быть вызвано воспалением и рубцеванием в кишечнике.

При этом никакие онкологические новообразования у понтифика не упоминаются.

По словам представителя Ватикана Маттео Бруни, после перенесенной операции 84-летний Франциск самостоятельно ест, а его инфузионную терапию приостановили. Это свидетельствует о нормальной функции кишечника Папы и о том, что жидкости, которую он получает с приемами пищи, достаточно для поддержания повседневных функций организма.

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Обследование пораженной ткани подтвердило "стеноз дивертикула с признаками склерозирующего дивертикулита", добавил Бруни. То есть, в кишечнике Франциска обнаружили воспалившиеся грыжевидные выпячивания стенок толстой кишки.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский созвонился с Папой Римским Франциском и пригласил его в Украину. Глава государства подчеркнул, что встреча с украинцами на украинской земле станет судьбоносным событием.

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