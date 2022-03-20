У Путина паника из-за возможной революции в Москве — Джонсон

Поэтому российский лидер пытается "так жестоко погасить огонь свободы в Украине"

Путин может не остановиться на одной Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил российское нападение на Украину с действиями нацистов. Он предупредил, что победа Кремля начнет "начало новой эры устрашения во всей Восточной Европе".

Об этом пишет Sky News.

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Борис Джонсон отметил, что Путин находится в "полной панике" из-за возможной революции в Москве, поэтому он пытается "так жестоко погасить огонь свободы в Украине".

Кроме того, премьер-министр Великобритании предупредил, что военный преступник Владимир Путин не остановится на Украине, и возможная победа Кремля начнет "начало новой эры запугивания во всей Восточной Европе" и даст "зеленый свет для автократов во всем мире".

Путин выдвинул шесть условий для встречи с Зеленским

В Турции ведут подготовку к возможным переговорам президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Здесь знают и условия, при которых военный преступник из Москвы согласится поговорить с лидером Украины. Только вот пока вопрос, пойдет ли на эти условия Киев. Их назвал журналистам спикер президента Турции Ибрагим Калин.

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Первое, что по словам пресс-секретаря Реджепа Тайипа Эрдогана требует от Зеленского хозяин Кремля – отказ Украины от Крыма и Донбасса.

" В основном обсуждаются шесть тем. Первая – это нейтралитет Украины, то есть ее отказ от членства в НАТО. Во-вторых, разоружение и гарантии взаимной безопасности в контексте австрийской модели. В-третьих, процесс, который российская сторона называет "деназификацией". В-четвертых, устранение препятствий для широкого использования русского языка в Украине. Понятно, что был достигнут некоторый прогресс по первым четырем статьям продолжающихся переговоров. Пока рано говорить о полном согласии или о том, что соглашение вот-вот будет подписано. Два самых сложных вопроса стоят перед нами как пункты 5 и 6. Это вопросы статуса Донбасса и Крыма. Требования российской стороны о признании аннексии Крыма и двух так называемых республик на Донбассе неприемлемы с точки зрения Украины и международного сообщества. Есть мнения, что о них можно договориться по разным формулам", – сказал Ибрагим Калин.

По словам представителя Турции, Зеленский готов начать переговоры без всяких условий. А вот Путин считает, что позиции для переговоров на уровне руководства еще не закрыты.

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