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У резиденции британской королевы задержали мужчину с топором

14 апреля, 01:07

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Патрульные заметили подозрительного человека с "наступательным оружием" рядом с Букингемским дворцом вечером во вторник

В Лондоне (Великобритания) полиция арестовала мужчину с топором в руках на центральной улице Мэлл, соединяющей королевский Букингемский дворец с Трафальгарской площадью.

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Об этом со ссылкой на лондонскую полицию сообщает Reuters.

Полицейский патруль заметил подозрительного человека, разгуливавшего с топором, в районе Букингемского дворца около 18:30 вечера во вторник, 13 апреля.

Они сообщили о нем дежурившим рядом вооруженным офицерам и те задержали мужчину, в возрасте около 40 лет по подозрению в ношении наступательного оружия.

Какой-либо информации о травмированных в результате инцидента не поступало.

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Напомним, недавно один из самых состоятельных людей Великобритании, 83-летний владелец гостиниц Ричард Саттон был убит на территории своего поместья на юго-западе Англии.

Мы также сообщали, что в Англии медсестру обвинили в убийстве восьми младенцев и попытке убить еще десятерых.

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Великобритания Лондон топор Букингемский дворец
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