У резиденции лидера главной партии Грузии открыли стрельбу по протестующим

В Грузии на одной из демонстраций оппозиции против результатов прошедших на прошлой неделе парламентских выборов прозвучали выстрелы.
Об этом сообщает телеканал "Рустави".
Инцидент произошел 6 ноября возле резиденции основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили, где проходил протест автоколонны оппозиции.
Изначально участники акции заявили, что слышали пять выстрелов, после чего на месте случившегося обнаружили три гильзы.
К резиденции Иванишвили прибыли сотрудники правоохранительных органов и оградили место стрельбы. По факту случившегося начато уголовное расследование по статье за незаконное ношение оружия.
Сами демонстранты утверждают, что стреляли по ним – чтобы припугнуть. По их словам, злоумышленник находился в белом автомобиле с затемненными окнами и уехал после произошедшего.
Демонстранты требуют проведения повторных выборов и отставки председательницы Центризбиркома страны Тамар Жвании.
Напомним, что "Грузинская мечта" победила на прошедших 31 октября парламентских выборах, набрав более 48% голосов.
Сами выборы проходили с рядом инноваций: чтобы увеличить разнообразие партий в парламенте и вынудить крупные партии к сотрудничеству с мелкими политсилами, проходной барьер впервые снизили до 1% и более чем вдвое снизили количество мажоритарных депутатов.
Ни одна оппозиционная сила не признала результаты подсчета бюллетеней, заявив о фальсификациях.
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