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У резиденции лидера главной партии Грузии открыли стрельбу по протестующим

6 ноября, 13:48

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Участники демонстраций считают, что их пытались припугнуть

В Грузии на одной из демонстраций оппозиции против результатов прошедших на прошлой неделе парламентских выборов прозвучали выстрелы.

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Об этом сообщает телеканал "Рустави".

Инцидент произошел 6 ноября возле резиденции основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили, где проходил протест автоколонны оппозиции.

Изначально участники акции заявили, что слышали пять выстрелов, после чего на месте случившегося обнаружили три гильзы.

К резиденции Иванишвили прибыли сотрудники правоохранительных органов и оградили место стрельбы. По факту случившегося начато уголовное расследование по статье за незаконное ношение оружия.

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Сами демонстранты утверждают, что стреляли по ним – чтобы припугнуть. По их словам, злоумышленник находился в белом автомобиле с затемненными окнами и уехал после произошедшего.

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Демонстранты требуют проведения повторных выборов и отставки председательницы Центризбиркома страны Тамар Жвании.

Напомним, что "Грузинская мечта" победила на прошедших 31 октября парламентских выборах, набрав более 48% голосов.

Сами выборы проходили с рядом инноваций: чтобы увеличить разнообразие партий в парламенте и вынудить крупные партии к сотрудничеству с мелкими политсилами, проходной барьер впервые снизили до 1% и более чем вдвое снизили количество мажоритарных депутатов.

Ни одна оппозиционная сила не признала результаты подсчета бюллетеней, заявив о фальсификациях.

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Грузия покушение грузинская мечта
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