У Саакашвили немеют руки и ноги – мама рассказала о новых симптомах

К политику везут врачей из-за границы

Мама Саакашвили сообщила о новых тревожных симптомах у сына / Коллаж "Сегодня"

Не улучшилось состояние здоровья третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, которого накануне Нового года вернули в Руставскую тюрьму. Об ухудшении его состояния сообщила мама политика Гиули Аласания.

Об этом сообщает местное агентство "Грузия online".

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Что известно

"Необходимо, чтобы ему провели нормальное обследования. Необходимо сделать магнитно-резонансную томографию. Он показал мне руку, действительно есть тремор. Остальное он мне рассказал. Есть бессонница, головная боль, онемение ног, рук... Мы собирались привезти врачей из-за границы, и у нас должна быть возможность это сделать", — заявила Гиули Аласания после визита к сыну в тюрьму.

По словам Аласании, удалось добиться того, чтобы политика осмотрел невролог. "Мой сын был очень доволен общением с ним. Он также добавил лекарства. Он сказал то же самое, нужно расследование (предположения, что Саакашвили вводили вредные препараты – Ред.). Моя просьба остается — пустить врачей и не только наших врачей", — заявила женщина.

Тюрьма для бывшего президента