У Саакашвили немеют руки и ноги – мама рассказала о новых симптомах

Не улучшилось состояние здоровья третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, которого накануне Нового года вернули в Руставскую тюрьму. Об ухудшении его состояния сообщила мама политика Гиули Аласания.
Об этом сообщает местное агентство "Грузия online".
Что известно
"Необходимо, чтобы ему провели нормальное обследования. Необходимо сделать магнитно-резонансную томографию. Он показал мне руку, действительно есть тремор. Остальное он мне рассказал. Есть бессонница, головная боль, онемение ног, рук... Мы собирались привезти врачей из-за границы, и у нас должна быть возможность это сделать", — заявила Гиули Аласания после визита к сыну в тюрьму.
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По словам Аласании, удалось добиться того, чтобы политика осмотрел невролог. "Мой сын был очень доволен общением с ним. Он также добавил лекарства. Он сказал то же самое, нужно расследование (предположения, что Саакашвили вводили вредные препараты – Ред.). Моя просьба остается — пустить врачей и не только наших врачей", — заявила женщина.
Тюрьма для бывшего президента
- Напомним, Михеил Саакашвили оказался за решеткой после того, как тайно вернулся в Грузию из Украины накануне муниципальных выборов, в которых участвовала его партия Единое национальное движение.
- 1 октября Саакашвили, который попал в Грузию в обход таможенных постов, был задержан.
- Он объявил голодовку и уже через несколько недель похудел на 15 килограммов. Также у Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
- Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори, в связи с чем прекратил голодовку. 6 декабря личный врач политика Николоз Кипшидзе заявил, что врачи в Руставской тюрьме прописали его пациенту довольно высокие дозы психотропных препаратов, в которых не было необходимости.
- 8 декабря стало известно, что из-за плохого самочувствия Саакашвили не сможет присутствовать на очередном заседании суда.
- 20 декабря Гиули Аласания заявила, что ее сын не может нормально двигаться, а также у него возникли проблема с глазом.