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У Шария забрали паспорт и отпустили под домашний арест

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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5 мая, 17:16
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Полиция Испании отпустила Шария под подписку о невыезде
Блогера Шария отпустили, он будет находиться под домашним арестом
Блогера Шария отпустили, он будет находиться под домашним арестом / Фото: Коллаж: Сегодня

Судья Национального суда Испании отпустил блогера Анатолия Шария под подписку о невыезде. Также его освободили от того, чтобы появляться в суде каждые 15 дней. В Барселоне журналиста вскоре будет ждать судебного решения об экстрадиции. Об этом пишет испанское издание Еlmundo.

Защищать Шария будет адвокат Гонсало Бойе – который представляет интересы Карлеса Пучдемона. Глава Центрального учебного суда № 4 Хосе Луис Калама, который будет вести дело журналиста изъял у него паспорт и запретил покидать страну.

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Калама согласился на эти меры по требованию прокуратуры, которая исключила ходатайство о тюремном заключении, оценив отсутствие риска побега в связи с корнями задержанного в Испании, где он проживает уже семь лет, и тем, что у него в порядке все документы.

Кроме того, сейчас у Украины есть 40 дней на то, чтобы подать запрос об экстрадиции. Прокуратура Испании рассмотрит преступления, в которых он обвиняется, и примет решение, выдавать его или нет нашей стороне.

Задержание Шария

  • Пророссийский блогер Анатолий Шарий, которого задержали в Испании, часто критиковал украинскую власть, а также проявлял свою любовь к России. Кроме того, он поддерживал президента РФ Владимира Путина.
  • В феврале 2021 года года Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. В СБУ отмечали, что он мог действовать по заказу иностранных структур. После этого он был объявлен в розыск. Сайт "Сегодня" уже объяснял, чем известен этот блогер и за что его обвиняют в госизмене.
  • В мае украинские СМИ сообщили о том, что Литва лишила Анатолия Шария статуса политического беженца. Специально для "Сегодня" он эксклюзивно прокомментировал это решение.
  • В августе СНБО ввел санкции против Шария и его информресурса.
  • 4 мая Шария задержали в Испании. По мнению следователей СБУ, Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что блогер действовал по заказу иностранных структур.
  • Задержанного в Испании пророссийского блогера Анатолия Шария ждет экстрадиция."Экстрадиция Шария состоится обязательно. Как правило, такое осуществляется в промежутке времени около двух недель-месяца",- сообщили "Сегодня" собственные источники.

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Герої не вмирають!

Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

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Непокоренные
Нильс Абрахамсон - гражданин Швеции, организатор волонтерской организации Ambulans Ukraina Donation. Продал свою парусную яхту, чтобы купить автомобили скорой помощи для Украины. За рулем одной из них он сам приехал в Тростянец - город, рядом с которым шли ожесточенные бои с оккупантами (Сумская обл.). Это спасло жизни сотням украинцев.
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