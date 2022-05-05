У Шария забрали паспорт и отпустили под домашний арест

Полиция Испании отпустила Шария под подписку о невыезде

Блогера Шария отпустили, он будет находиться под домашним арестом / Фото: Коллаж: Сегодня

Судья Национального суда Испании отпустил блогера Анатолия Шария под подписку о невыезде. Также его освободили от того, чтобы появляться в суде каждые 15 дней. В Барселоне журналиста вскоре будет ждать судебного решения об экстрадиции. Об этом пишет испанское издание Еlmundo.

Защищать Шария будет адвокат Гонсало Бойе – который представляет интересы Карлеса Пучдемона. Глава Центрального учебного суда № 4 Хосе Луис Калама, который будет вести дело журналиста изъял у него паспорт и запретил покидать страну.

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Калама согласился на эти меры по требованию прокуратуры, которая исключила ходатайство о тюремном заключении, оценив отсутствие риска побега в связи с корнями задержанного в Испании, где он проживает уже семь лет, и тем, что у него в порядке все документы.

Кроме того, сейчас у Украины есть 40 дней на то, чтобы подать запрос об экстрадиции. Прокуратура Испании рассмотрит преступления, в которых он обвиняется, и примет решение, выдавать его или нет нашей стороне.

Задержание Шария