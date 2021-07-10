Українська
$ 27,29
32,32
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

У женщин после прививки Pfizer увеличивается грудь. Что говорят медики

10 июля 2021 16:09

Виктория Барановская Виктория Барановская

Медики объяснили, что у 10% женщин после вакцинации расширяются лимфатические узлы и появляется иллюзия, что выросла грудь

У 17-летней девушки после прививки выросла грудь/Фото: коллаж "Сегодня"

У 17-летней девушки после прививки выросла грудь/Фото: коллаж "Сегодня"

В Норвегии 17-летняя девушка, которая вакцинировалась препаратом Pfizer, заявила, что после прививки у нее на размер увеличилась грудь.

Об этом сообщает голландское издание NRK.

Реклама

Медики объяснили, что такой эффект может вызвать расширение лимфатических узлов. Это обычная реакция организма на введение этой вакцины. Оказалось, что увеличение груди – временное и кратковременное явление.

Представитель Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен заявил, что примерно у 10 процентов вакцинированных женщин после первой прививки увеличивались лимфатические узлы. У них же возникает ощущение, что грудь выросла, хотя на самом деле это не так.

Читайте также: Можно ли в Украине платно вакцинироваться Pfizer – расследование "Сегодня"

Не пропусти!
Животные предсказали победителя финала Евро-2020
Животные предсказали победу Англии на Евро-2020

А компания-производитель вакцины Pfizer не исключает, что такой эффект может наблюдаться, но о жалобах по этому поводу в компании не слышали.

Реклама

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины инициировало расследование по факту возможной продажи вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, что делать категорически запрещено. Ведомство узнало об этом от представителей средств массовой информации.

Мы также писали, что киевляне могут записаться на массовую вакцинацию от COVID-19 и не тратить время в живой очереди. Предварительная запись для жителей столицы доступна через онлайн-сервис Helsi (helsi.me).

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Все говорят. Крестный ход под Одессой и похудение Ким Чен Ына – самые резонансные новости СЕГОДНЯ
Все говорят. Крестный ход под Одессой и похудение Ким Чен Ына – самые резонансные новости СЕГОДНЯУкраина
Расстрелянная жена президента Гаити выжила (обновлено)
Расстрелянная жена президента Гаити выжила (обновлено)Другие страны
"Россия развернула ракеты и может ударить по Украине" – закончатся ли учения НАТО войной?Власть
Беларусь закрыла границу с Украиной – реакция МИД
Беларусь закрыла границу с Украиной – реакция МИДДругие страны
Беларусь закрыла границу? Кулеба опроверг вранье Лукашенко
Беларусь закрыла границу? Кулеба опроверг вранье ЛукашенкоВласть
Стягивание войск в Черное море – атакует ли РФ НАТО и почему Украина выбрала Альянс
Стягивание войск в Черное море – атакует ли РФ НАТО и почему Украина выбрала АльянсВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять