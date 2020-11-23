"Убийца и мучитель народа": Белорусская автокефальная церковь объявила анафему Лукашенко

Политик будет отлучен, пока он не покается в своих грехах

Автокефальная церковь Беларуси предала анафеме Александра Лукашенко и назвала его "убийцей и мучителем народа".

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Соответствующее заявление опубликовано на сайте церкви.

В тексте анафемы сказано, что политик преследует и убивает белорусов, а также осуществляет вместе с союзниками "кровавые расправы" над мирным населением.

Отмечается, что Лукашенко будет отлучен от церкви, пока он не покается в своих грехах.

"Властью, данной нам от Бога, мы отлучаем от Святой Православной Церкви и объявляем анафему бывшему президенту Александру Лукашенко, хотя он носит христианское имя и принадлежит к Православной церкви только по рождению, запрещаем ему таинства Христовы, вспоминать его в православных богослужениях и молитвах до полного раскаяния перед Церковью и белорусским народом", — сказано в заявлении.

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Глава БПАЦ архиепископ Святослав подчеркнул, что в то время как "весь цивилизованный мир поддерживает борьбу белорусского народа за свои права", "это насилие и унижение правопорядка происходит при поддержке восточного соседа Беларуси, называющего себя "православным" и "старшим братом".

Отметим, что Белорусская автокефальная православная церковь пока не имеет официального статуса автокефалии.

Как сообщалось ранее, Лукашенко написал открытое письмо руководству Международной федерации хоккея, после того, как IIHF решила отобрать у Минска право принимать чемпионат мира.

Также мы писали, что в ЕС договорились о новых санкциях против Беларуси. Ограничения будут включать структуры, финансирующие Лукашенко.

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