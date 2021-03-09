Убийство посла России в Турции: пять человек получили пожизненное

Еще девятерых обвиняемых будут судить отдельно

Турецкий суд вынес приговоры обвиняемым по делу об убийстве посла России Андрея Карлова в 2016 году, признав виновными 14 человек из 19.

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Об этом сообщает Sabah.

В частности, пятеро человек получили пожизненный приговор, из них двое – за попытку свержения конституционного строя и умышленное убийство с террористической целью.

Еще девятерых приговорили к 3-15 годам лишения свободы, а с пятерых других сняли все обвинения.

Всего по делу проходят обвиняемыми 28 человек, но по требованию прокуратуры дела девятерых других, объявленных в розыск, будут рассматриваться отдельно. Среди них – проповедник и лидер оппозиционной организации FETO Фетхуллах Гюлен, который проживает в США.

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Напомним, что Карлов был убит полицейским Мевлютом Алтынташем 19 декабря 2016 года на российской фотовыставке в Центре современного искусства Анкары. Сотрудники службы безопасности застрелили непосредственного исполнителя на месте. Прокуратура Анкары утверждает, что Алтынташ лично знал Гюлена.

Случившееся было признано терактом.

Первое слушание по данному делу началось в январе 2019 года во Втором суде Анкары по особо тяжким преступлениям.

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