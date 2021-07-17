Ученые назвали эффективное лекарство против COVID-19. Снижает риск смерти на 50%

Ученые назвали препарат для лечения COVID-19. Коллаж "Сегодня"
Ученые назвали группу препаратов, которые помогут людям с тяжелым течением ковида. Лучше всего они действуют у людей с сопутствующими хроническими заболеваниями.
Об этом сообщает UC San Diego News Center.
Речь идет о статинах – препаратах, которые снижают уровень холестерина в крови.
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Как статины работают при COVID-19
У этих препаратов есть противовоспалительные свойства. Ученые уже не раз изучали их действие против коронавируса.
Также статины борются с рецептором АСЕ2, который вирус использует для проникновения в клетки.
Как прошло исследование
Действие статинов изучала команда из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Ученые провели несколько этапов наблюдений. В первом этапе исследования приняли участие 170 пациентов с COVID-19.
Оказалось, что у пациентов, которые принимали статины до госпитализации, было более чем на 50% меньше рисков тяжелых осложнений.
Второй этап – более 10 тысяч добровольцев, которые переболели COVID-19 с января по сентябрь 2020 года. У этих людей было осложненное течение болезни.
У пациентов, которые имели сердечно-сосудистые заболевания и гипертонию – риск смерти был ниже на 32%.
Отметим, врачи утверждают, что людям нужно бояться не вакцины от коронавируса, а последствий злоупотребления антибиотиками, продажи которых за год пандемии выросли втрое.
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