Ученые назвали эффективное лекарство против COVID-19. Снижает риск смерти на 50%

Ученые проанализировали течение болезни людей с осложнениями и без

Ученые назвали препарат для лечения COVID-19. Коллаж "Сегодня"

Ученые назвали группу препаратов, которые помогут людям с тяжелым течением ковида. Лучше всего они действуют у людей с сопутствующими хроническими заболеваниями.

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Об этом сообщает UC San Diego News Center.

Речь идет о статинах – препаратах, которые снижают уровень холестерина в крови.

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Как статины работают при COVID-19

У этих препаратов есть противовоспалительные свойства. Ученые уже не раз изучали их действие против коронавируса.

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Также статины борются с рецептором АСЕ2, который вирус использует для проникновения в клетки.

Как прошло исследование

Действие статинов изучала команда из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Ученые провели несколько этапов наблюдений. В первом этапе исследования приняли участие 170 пациентов с COVID-19.

Оказалось, что у пациентов, которые принимали статины до госпитализации, было более чем на 50% меньше рисков тяжелых осложнений.

Второй этап – более 10 тысяч добровольцев, которые переболели COVID-19 с января по сентябрь 2020 года. У этих людей было осложненное течение болезни.

У пациентов, которые имели сердечно-сосудистые заболевания и гипертонию – риск смерти был ниже на 32%.

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Отметим, врачи утверждают, что людям нужно бояться не вакцины от коронавируса, а последствий злоупотребления антибиотиками, продажи которых за год пандемии выросли втрое.

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