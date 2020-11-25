Українська
$ 28,37
33,68
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Ученые назвали напиток, который помогает насыщать мозг кислородом

25 ноября, 02:09

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Какао улучшает работу сосудов

Британские ученые провели ряд исследований и выяснили, что какао благотворно влияет на мозг человека.

Реклама

Это объясняется тем, что в какао содержится уникальный набор флаванолов (растительных антиоксидантов), передает Daily Mail.

По словам ученых, флаванолы содержаться не только в какао-бобах, но и во многих фруктах и овощах, а при попадании в организм человека они улучшают работу сосудов.

Ученые разделили добровольцев на две группы: первая выпила две порции какао с большим количеством флаванолов, а вторая – без растительных антиоксидантов.

В тренде
Россия в море перехватила эсминец США "Джон Маккейн", угрожала тараном

После этого ученые оценили качество кровоснабжения мозга добровольцев, попросив их подышать несколько минут воздухом с высокой концентрацией кислорода, и решить несколько простых и сложных задач на сообразительность.

Реклама

Употребление какао с большим количеством флаванолов, значительно снизило силу действия углекислого газа на мозг добровольцев, и они решили тяжелые задачи на 11% быстрее других участников исследования.

Недавно мы писали о том, что пациенты с коронавирусом, у которых наблюдается даже небольшое снижение уровня кислорода, подвергаются повышенному риску смерти от вируса.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ученые какао пациенты кислород
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Додон проигрывает Санду выборы президента Молдовы – экзитпол
Додон проигрывает Санду выборы президента Молдовы – экзитполДругие страны
Война в Нагорном Карабахе: азербайджанские военные вошли в Агдамский район
Война в Нагорном Карабахе: азербайджанские военные вошли в Агдамский районДругие страны
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает Украине
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает УкраинеЭкономика
"Убийца и мучитель народа": Белорусская автокефальная церковь объявила анафему ЛукашенкоДругие страны
Впервые в истории в мире может смениться лидер по переработке нефти
Впервые в истории в мире может смениться лидер по переработке нефтиЭкономика
Сколько стоят различные вакцины от COVID-19: от 3 до 75 долларов (список)
Сколько стоят различные вакцины от COVID-19: от 3 до 75 долларов (список)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять