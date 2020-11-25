Ученые назвали напиток, который помогает насыщать мозг кислородом

Британские ученые провели ряд исследований и выяснили, что какао благотворно влияет на мозг человека.

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Это объясняется тем, что в какао содержится уникальный набор флаванолов (растительных антиоксидантов), передает Daily Mail.

По словам ученых, флаванолы содержаться не только в какао-бобах, но и во многих фруктах и овощах, а при попадании в организм человека они улучшают работу сосудов.

Ученые разделили добровольцев на две группы: первая выпила две порции какао с большим количеством флаванолов, а вторая – без растительных антиоксидантов.

После этого ученые оценили качество кровоснабжения мозга добровольцев, попросив их подышать несколько минут воздухом с высокой концентрацией кислорода, и решить несколько простых и сложных задач на сообразительность.

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Употребление какао с большим количеством флаванолов, значительно снизило силу действия углекислого газа на мозг добровольцев, и они решили тяжелые задачи на 11% быстрее других участников исследования.

Недавно мы писали о том, что пациенты с коронавирусом, у которых наблюдается даже небольшое снижение уровня кислорода, подвергаются повышенному риску смерти от вируса.

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