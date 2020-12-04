Ученые объяснили иммунитет у животных к коронавирусу

Инфекция не может размножаться в организмах отдельных видов животных

Некоторые животные, например, свиньи, крысы и птицы, менее подвержены или даже имеют иммунитет к коронавирусу нового типа SARS-CoV-2, который вызывает у человека болезнь COVID-19, что объясняется различиями в клеточной структуре.

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К такому выводу пришла группа ученых из Стэнфордского университета, опубликовав результаты исследования в научном издании PLOS Computational Biology.

В клетки человека вирус попадает через рецепторы ACE2. Изучив 28 видов животных, с которыми человек наиболее часто вступает в контакт, исследователи обнаружили у них аналогичные рецепторы.

У разных видов эти рецепторы очень похожи, но их молекулярная структура все же незначительно отличается. Наиболее похожи на человеческие рецепторы шимпанзе (сходство 99,5%), в наименее – золотых рыбок (72%).

При помощи компьютерного анализа этих рецепторов были обнаружены мутации, которые препятствуют в установлении связи с белковым "шипом" вируса и, соответственно, проникновению инфекции в клетку.

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Однако ученые не исключают дальнейшие мутации коронавируса и появление таких штаммов, которые смогут заражать даже те виды животных, которые обладают иммунитетом.

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На этом фоне руководитель исследования доктор Жоао Родригеш призывает инфицированных людей следовать принципам Всемирной организации здравоохранения животных и ограничить контакт с их домашними, дикими животными и скотом.

В противном случае пандемия коронавируса может стать межвидовой, что приведет к исчезновению многих вымирающих видов животных.

Напомним, что одним из самых громких случаев инфицирования животных коронавирусом стал инцидент с зараженными норками на пушных фермах в Дании. В результате миллионы зверьков были уничтожены.

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