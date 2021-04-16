Ученые создали материал-убийцу COVID-19 – уничтожает вирус за полчаса

Турецкая компания Aksa Akrilik утверждает, что создала материал, попадая на который 97,5% коронавируса погибают в течение 30 минут.
Об этом сообщает Daily Sabah.
Этот материал назвали Everfresh. Он состоит из цинк-содержащих волокон и обладает антимикробными свойствами.
Его планируют использовать преимущественно для производства защитных масок для лица, но в перспективе данный материал может использоваться в текстильном производстве, например для пошива одежды и домашнего текстиля.
Разработчики считают, что это будет особенно полезно в помещениях общего пользования – в частности, в общежитиях, отелях или религиозных объектах.
В Aksa Akrilik утверждают, что Everfresh не проходит дополнительную отделки, которая могла бы ухудшить его антивирусные свойства, поэтому материал не изнашивается при использовании и может уничтожать вирусы в течение многих лет.
Стоит отметить, что многочисленные исследования, в том числе Национального института здравоохранения США, показали, что частицы коронавируса могут сохранять жизнеспособность в течение длительного времени на различных поверхностях. Например:
- в аэрозолях (подвешенных в воздухе частицах воды, выделяемых при чихании или кашле) – 3 часа;
- на меди – 4 часа;
- на пластике и нержавеющей стали – 3 дня.
Напомним, ранее турецкие ученые создали назальный спрей Genoxyn, уничтожающий коронавирус всего за одну минуту.
Также сообщалось о другой разработке турецких ученых – нанотехнологическом тесте на COVID-19, который показывает результат в течение 10 секунд с точностью 99%.
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