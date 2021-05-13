Ученые внезапно призвали не вводить людям две дозы COVID-вакцины. Чем одна лучше?

Исследователи пришли к выводу, что вакцинация лишь одним компонентом вакцин Pfizer и Moderna выгоднее полного курса

Фото: REUTERS/Willy Kurniawan/File Photo

Отсрочка введения второго компонента вакцины от коронавируса за счет более масштабной вакцинации населения лишь первой дозой может спасти больше жизней, чем вакцинация в необходимые сроки.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном издании British Medical Journal.

В медцентре Клиника Майо (штат Миннесота) решили изучить так называемый "эффект отсроченной второй дозы" – в условиях глобального дефицита таких препаратов это как никогда актуально.

Для примера ученые взяли вакцины от Pfizer и Moderna – они применяются в США. Но можно сделать выводы, что это работает и с вакцинами от других производителей.

При эффективности однократной дозы этих вакцин в 80% (по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США) и при условии, что в сутки будет вакцинировать от 0,1% до 0,3% людей в возрасте до 65 лет, можно предотвратить от 26 до 47 смертей на 100 тысяч населения.

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Многие страны мира изменили интервалы введения COVID-вакцин – это позволит иммунизировать, а следовательно защитить, большее количество людей одной вакциной. В их числе – и Украина, которая увеличила интервал между первой и второй дозами вакцины AstraZeneca с 21 дня до 12 недель.

Но вот смешивать вакцины между собой не стоит – как свидетельствует другое исследование, это может вызвать много неожиданных побочных эффектов.

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