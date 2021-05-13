Українська
$ 27,63
33,5
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Ученые внезапно призвали не вводить людям две дозы COVID-вакцины. Чем одна лучше?

13 мая, 18:01

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Исследователи пришли к выводу, что вакцинация лишь одним компонентом вакцин Pfizer и Moderna выгоднее полного курса

Фото: REUTERS/Willy Kurniawan/File Photo

Фото: REUTERS/Willy Kurniawan/File Photo

Отсрочка введения второго компонента вакцины от коронавируса за счет более масштабной вакцинации населения лишь первой дозой может спасти больше жизней, чем вакцинация в необходимые сроки.

Реклама

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном издании British Medical Journal.

В медцентре Клиника Майо (штат Миннесота) решили изучить так называемый "эффект отсроченной второй дозы" – в условиях глобального дефицита таких препаратов это как никогда актуально.

Для примера ученые взяли вакцины от Pfizer и Moderna – они применяются в США. Но можно сделать выводы, что это работает и с вакцинами от других производителей.

В тренде
Подготовка к вторжению? Израиль объявил мобилизацию резервистов
Коллаж
В тренде
Официально номинант. Путина внесли в список на Нобелевскую премию мира
Владимир Путин
В тренде
Израиль и Палестина оказались на грани войны: все подробности (обновлено)

При эффективности однократной дозы этих вакцин в 80% (по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США) и при условии, что в сутки будет вакцинировать от 0,1% до 0,3% людей в возрасте до 65 лет, можно предотвратить от 26 до 47 смертей на 100 тысяч населения.

Реклама

Многие страны мира изменили интервалы введения COVID-вакцин – это позволит иммунизировать, а следовательно защитить, большее количество людей одной вакциной. В их числе – и Украина, которая увеличила интервал между первой и второй дозами вакцины AstraZeneca с 21 дня до 12 недель.

Но вот смешивать вакцины между собой не стоит – как свидетельствует другое исследование, это может вызвать много неожиданных побочных эффектов.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Украинок задержали за разврат в Турции: горячие кадры (фото, видео)
Украинок задержали за разврат в Турции: горячие кадры (фото, видео)Украина
На Землю несется 20-тонная ракета: катастрофа грозит Нью-Йорку и Пекину – что известно
На Землю несется 20-тонная ракета: катастрофа грозит Нью-Йорку и Пекину – что известноСША
МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодня
МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодняЭкономика
Предвоенная ситуация – из-за чего начался конфликт Палестины и Израиля и к чему он может привести
Предвоенная ситуация – из-за чего начался конфликт Палестины и Израиля и к чему он может привестиВласть
Кошмар внутри пандемии. В Индии препараты от COVID-19 вызвали вспышку
Кошмар внутри пандемии. В Индии препараты от COVID-19 вызвали вспышку "черного грибка"Другие страны
Украинцы попали под ракетные удары в Израиле. Мы узнали, как это – пережить бомбардировку
Украинцы попали под ракетные удары в Израиле. Мы узнали, как это – пережить бомбардировкуДругие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять