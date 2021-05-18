Ударили по квартирам лидеров ХАМАС. ВВС Израиля отчитались о новой атаке

Армия Израиля сообщила об ударах по оперативным квартирам лидеров боевиков

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

ВВС Израиля нанесли авиаудары по центрам управления радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба ВВС Израиля.

"Сегодня истребители ВВС Израиля нанесли удары по центрам управления, расположенным в квартирах трех полевых командиров ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что израильские военные во время боев в секторе Газа уничтожили более 150 боевиков-террористов, в основном из ХАМАС.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне обострения военного конфликта на Ближнем Востоке заявил, что мировое сообщество должно "преподать урок" Израилю из-за атак на Палестину.

Видео: Сегодня