Новая Чечня: Джонсон напророчил России большие проблемы в Украине

Премьер Британии верит, что здравый смысл еще может преобладать

Борис Джонсон. Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что возможная эскалация российской агрессии вокруг Украины будет болезненной и кровавой, а также может стать "новой Чечней" для РФ.

Об этом сообщает РИА Новости.

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"Мы должны донести сообщение, что вторжение в Украину будет болезненным, кровавым делом. Крайне важно, чтобы люди в России понимали, что это может стать новой Чечней", – сказал Джонсон.

Он отметил, что был в Украине несколько раз и немного знает украинцев – они будут бороться.

Джонсон выразил надежду, что в Кремле это понимают. По его словам, работа Британии – гарантировать, чтобы друзья и партнеры, в частности в Европе, подготовили пакет жестких санкций.

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"Это не значит, что вторжение необратимо, здравый смысл еще может преобладать, но Великобритания возглавляет работу по разработке пакета экономических санкций и помогает Украине защитить себя, поставляя им вооружение", – подытожил он.

Угроза вторжения РФ в Украину