Украина расплачивается за непонимание Западом угрозы от Путина – Джонсон

Украина "расплачивается" за непонимание Западом угрозы, исходящей от президента Российской Федерации Владимира Путина.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает BBC.
"Вторжение провалилось"
По словам Джонсона, вторжение России в Украину уже провалилось, потому что президент РФ недооценил "силу сопротивления в Украине".
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При этом премьер-министр обвинил европейские страны, которые, как отметил Джонсон, "вернули отношение (к Путину – ред.) как к части общества" после его аннексии Крыма в 2014 году.
Кроме этого, он сказал, что Западу необходимо сделать так, чтобы он "никогда больше не подвергался шантажу Путина" – особенно когда речь идет о российской нефти и газе.
Напомним, министр обороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания поставляет Украине зенитные ракеты Starstreak.