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Украина тоже участвует: в ВОЗ назвали дату раздачи вакцин

22 января, 20:36

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Фонд COVAX начнут распределять уже в ближайшие месяцы

Международный механизм распределения вакцин от коронавируса COVAX запустится уже в феврале.

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Об этом на брифинге 22 января заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он отметил, что ВОЗ заключила с американско-немецким альянсом Pfizer/BioNTech контракт на поставку до 40 млн доз созданной ими вакцины, а в первом квартале года (то есть до апреля) ожидается поставка еще около 150 млн доз, но уже созданной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

"Учитывая это, COVAX мог бы начать доставку доз в феврале, если мы сможем завершить заключение соглашения с Pfizer и BioNTech, а также включение вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета в список препаратов для экстренного применения", — резюмировал Гебрейесус.

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Напомним, что Украина является одной из стран-участниц COVAX. Как сообщал министр здравоохранения Максим Степанов в первом квартале года по этой инициативе наша страна получит 16 миллионов доз вакцины.

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В то же время, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил, что через COVAX будут распределять вакцины AstraZeneca, Novavax и Johnson & Johnson.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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ВОЗ вакцинация вакцина коронавирус COVID-19 Тедрос Аданом Гебреисус COVAX
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