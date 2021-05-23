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Украина требует немедленного освобождения Романа Протасевича

23 мая, 19:39

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

МИД Украины обеспокоен очередным наступлением на свободу слова со стороны белорусских властей

Главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич

Главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич

Украина присоединилась к призывам европейских стран освободить белорусского журналиста Романа Протасевича. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

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"В очередной раз тревожные новости из Беларуси. На этот раз в Минске задержаны белорусского журналиста Романа Протасевича. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы", - пишет Николенко в твиттере.

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Самолет Ryanair в Минске

В Минске задержали главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Для того чтобы его арестовать, под предлогом угрозы минирования белорусские власти специально посадили самолет, который летел из Афин в Вильнюс.

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

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