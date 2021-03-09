Українська
$ 27,71
33,08
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Украина требует от Ирана прекратить запугивать семьи жертв катастрофы МАУ

9 марта, 23:29

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

На сессии ООН приняли совместное заявление по сбитому под Тегераном самолету

Украина присоединилась к совместному заявлению Великобритании, Канады и Швеции по сбитию Ираном самолета рейса PS752 украинской авиакомпании МАУ во вторник, 9 марта, на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, в котором пострадавшие страны выдвинули четкие требования.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

"Нарушение Ираном обязательств по правам человека является чрезвычайно тревожным. Это осложняется сообщениями о совершенно недопустимых преследованиях и угрозах членам семей некоторых жертв", – говорится в заявлении.

Украина вместе с Британией, Канадой и Швецией, в частности, призвала Иран:

В тренде
Спутниковый интернет Маска Starlink будет доступен на грузовиках, кораблях и самолетах
  • немедленно прекратить преследование и запугивание семей жертв как в Иране, так и за его пределами;
  • обеспечить полное и прозрачное расследование уголовных дел и беспристрастное судопроизводство в том числе для обеспечения справедливости для жертв трагедии;
  • предоставить исчерпывающий и прозрачный отчет о событиях, приведших к этой трагедии.

Помимо этого, в заявлении призвали безотлагательно дать ответ на письмо специального докладчика Совета ООН по правам человека Агнес Калламар с рядом серьезных обвинений, обнародованное еще в феврале, но на которое Иран так и не ответил.

Реклама

Напомним, Украину не удовлетворил отчет Ирана о крушении самолета МАУ и она передала ему замечания и предложения к проекту финального технического отчета по катастрофе, произошедшей 8 января 2020 года в небе над Тегераном.

Пассажирский лайнер МАУ, на борту которого находились 176 человек, в том числе 11 украинских граждан, был сбит во время вылета из Тегерана в Киев 8 января. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Иран крушение самолет ООН катастрофа МАУ
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вакцинацию от коронавируса придется делать регулярно – BioNTech
Вакцинацию от коронавируса придется делать регулярно – BioNTechДругие страны
Гнев Божий: Папа Римский предсказал новый всемирный потоп
Гнев Божий: Папа Римский предсказал новый всемирный потопДругие страны
ЕС поддержал требование Санду распустить пророссийский парламент Молдовы
ЕС поддержал требование Санду распустить пророссийский парламент МолдовыДругие страны
В Южной Корее после прививки AstraZeneca умерли восемь человек
В Южной Корее после прививки AstraZeneca умерли восемь человекДругие страны
Случайная находка на пляже обеспечила женщину до конца жизни (фото)
Случайная находка на пляже обеспечила женщину до конца жизни (фото)Фаново
Падали друг за другом в пропасть: видео жуткой гибели студентов в Боливии
Падали друг за другом в пропасть: видео жуткой гибели студентов в БоливииДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять