Украина требует от Ирана прекратить запугивать семьи жертв катастрофы МАУ

Украина присоединилась к совместному заявлению Великобритании, Канады и Швеции по сбитию Ираном самолета рейса PS752 украинской авиакомпании МАУ во вторник, 9 марта, на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, в котором пострадавшие страны выдвинули четкие требования.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.
"Нарушение Ираном обязательств по правам человека является чрезвычайно тревожным. Это осложняется сообщениями о совершенно недопустимых преследованиях и угрозах членам семей некоторых жертв", – говорится в заявлении.
Украина вместе с Британией, Канадой и Швецией, в частности, призвала Иран:
- немедленно прекратить преследование и запугивание семей жертв как в Иране, так и за его пределами;
- обеспечить полное и прозрачное расследование уголовных дел и беспристрастное судопроизводство в том числе для обеспечения справедливости для жертв трагедии;
- предоставить исчерпывающий и прозрачный отчет о событиях, приведших к этой трагедии.
Помимо этого, в заявлении призвали безотлагательно дать ответ на письмо специального докладчика Совета ООН по правам человека Агнес Калламар с рядом серьезных обвинений, обнародованное еще в феврале, но на которое Иран так и не ответил.
Напомним, Украину не удовлетворил отчет Ирана о крушении самолета МАУ и она передала ему замечания и предложения к проекту финального технического отчета по катастрофе, произошедшей 8 января 2020 года в небе над Тегераном.
Пассажирский лайнер МАУ, на борту которого находились 176 человек, в том числе 11 украинских граждан, был сбит во время вылета из Тегерана в Киев 8 января. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения.
Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране
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