Украина закроет авиасообщение с Беларусью. В Минске отреагировали

Беларусь ответила на решение Украины закрыть авиасообщение

Минск направил Киеву ноту протеста из-за решения Украины закрыть авиасообщение с Беларусью.

Реклама

Об этом сообщило посольство Республики Беларусь в Украине.

В посольстве напомнили, что 21 октября 2016 года по решению Украины самолет авиакомпании "Белавиа", осуществлявший рейс по маршруту Киев – Минск, был возвращен украинской стороной в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой применения боевой авиации.

"Несмотря на возмутительный и недружественный характер действий Украины в отношении белорусского пассажирского авиалайнера белорусская сторона не прекращала авиасообщение с Украиной", - говорится в заявлении.

Читайте также: Лукашенко молчит третий день: все подробности задержания Протасевича в Минске (обновляется)

Реклама

Также отмечается, что ущерб от принятого украинской стороной политического решения понесут в первую очередь Украина и граждане Украины.

"Авиационная блокада, организованная Украиной, не позволит гражданам Республики Беларусь в полной мере воспользоваться рекреационным потенциалом Украины в самый разгар туристического сезона", – отметили в посольстве.

В Беларусе надеются, что Украина отменит свое решение "с учетом объективного рассмотрения всех обстоятельств посадки 23 мая 2021 года в Национальном аэропорту "Минск" самолета авиакомпании "Ryanair".

Напомним, главы стран и правительств стран-членов Евросоюза приняли решение о запрете полетов в ЕС белорусских авиакомпаний, а также призывают европейских авиаперевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси.

Это решение было принято после принудительной посадки пассажирского самолета в аэропорту Минска и задержания Романа Протасевича, который находился на борту.

Реклама

Кабинет министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая.