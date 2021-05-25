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Украина закроет авиасообщение с Беларусью. В Минске отреагировали

25 мая, 16:13

Денис Беспалов Денис Беспалов

Посольство Беларуси в Киеве передало МИД Украины ноту протеста из-за решения украинских властей закрыть ависообщение

Беларусь ответила на решение Украины закрыть авиасообщение

Беларусь ответила на решение Украины закрыть авиасообщение

Минск направил Киеву ноту протеста из-за решения Украины закрыть авиасообщение с Беларусью.

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Об этом сообщило посольство Республики Беларусь в Украине.

В посольстве напомнили, что 21 октября 2016 года по решению Украины самолет авиакомпании "Белавиа", осуществлявший рейс по маршруту Киев – Минск, был возвращен украинской стороной в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой применения боевой авиации.

"Несмотря на возмутительный и недружественный характер действий Украины в отношении белорусского пассажирского авиалайнера белорусская сторона не прекращала авиасообщение с Украиной", - говорится в заявлении.

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Также отмечается, что ущерб от принятого украинской стороной политического решения понесут в первую очередь Украина и граждане Украины.

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"Авиационная блокада, организованная Украиной, не позволит гражданам Республики Беларусь в полной мере воспользоваться рекреационным потенциалом Украины в самый разгар туристического сезона", – отметили в посольстве.

В Беларусе надеются, что Украина отменит свое решение "с учетом объективного рассмотрения всех обстоятельств посадки 23 мая 2021 года в Национальном аэропорту "Минск" самолета авиакомпании "Ryanair".

Напомним, главы стран и правительств стран-членов Евросоюза приняли решение о запрете полетов в ЕС белорусских авиакомпаний, а также призывают европейских авиаперевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси.

Это решение было принято после принудительной посадки пассажирского самолета в аэропорту Минска и задержания Романа Протасевича, который находился на борту.

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Кабинет министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая.

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