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Украинцев призывают немедленно покинуть территорию Афганистана

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
12 августа, 19:45
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Украинских граждан просят также воздержаться от поездок в Афганистан, учитывая наступление боевиков "Талибана"
Талибы отбили у афганских военных уже десятки районов Афганистана. Фото: коллаж "Сегодня"
Талибы отбили у афганских военных уже десятки районов Афганистана. Фото: коллаж "Сегодня"

Министерство иностранных дел Украины дало рекомендации украинцам по поводу обострения военного конфликта в Афганистане. Украинцев призвали немедленно выехать из Афганистана на фоне наступления "Талибана".

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Об этом говорится в заявлении МИД.

"В случае угрозы жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Таджикистане, к зоне ответственности которого относится Афганистан", – отметили в МИД.

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Как обратиться за помощью:

  • телефон горячей линии посольства в Таджикистане – +992900006520;
  • электронный адрес посольства в Таджикистане – emb_tj@mfa.gov.ua;
  • телефон горячей линии МИД – +38 044 238-16-57;
  • электронный адрес МИД – cons_or@mfa.gov.ua.

Что происходит

Военно-политическая ситуация обострилась в Афганистане в июне на фоне вывода американских войск.

Правительственные военные стараются сдержать натиск боевиков, однако, согласно официальным данным, под контроль талибов перешло более 200 уездов из 398.

Ранее мы сообщали, что Талибы захватили ключевой город на севере Афганистана.

Также напомним, девять сотрудников МВД Афганистана были убиты на севере страны в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан".

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О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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