Украинские военные учатся использовать новую бронетехнику в Великобритании

Британские силы обучают украинских солдат

В Великобритании проходят обучение десятки украинских солдат. / Фото: Коллаж: Сегодня

Десятки украинских солдат проходят обучение в Великобритании по использованию 120 британских бронетранспортеров, прежде чем вернуться с ними для участия в войне против России.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет The Guardian.

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При этом британские силы также обучают украинских солдат в Польше тому, как использовать зенитные ракеты.

"Могу сказать, что в настоящее время мы обучаем украинцев в Польше использованию средств противовоздушной обороны, а фактически в Великобритании – использованию бронетехники", – сказал Джонсон во время своей поездки в Индию.

Напомним, правительство Великобритании рассматривает передачу Украине бронированных ракетных установок Stormer для запуска ракет Starstreak.

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