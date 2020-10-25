Умер глава Samsung Ли Гон Хи

Под его руководством компания из Южной Кореи стала одной из крупнейших в мире

Глава компании Samsung Ли Гон Хи умер в возрасте 78 лет. Причины смерти Ли Гон Хи не сообщаются, но известно, что шесть лет назад он перенес сердечный приступ.

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Об этом сообщает Медуза со ссылкой на Reuters.

Отметим, что последние годы руководителем Samsung является его сын Ли Чжэ Ен.

"Председатель Ли был настоящими визионером, который превратил Samsung из локального бизнеса в мирового лидера по инновациям и промышленного гиганта", – написала в некрологе компания.

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Стоит отметить, что в 2008 году Ли Гон Хи был приговорен к условному сроку по делу об уклонении от уплаты налогов и был вынужден выйти из руководства Samsung. Через два года приговор был отменен, и он вернулся к руководству компанией. Его сын Ли Чжэ Ен также становился фигурантом уголовных дел.

Состояние Ли Гон Хи, по подсчетам Forbes, оценивается в 20,9 миллиарда долларов.

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Ли Гон Хи возглавил Samsung в 1987 году после смерти своего отца Ли Бен Чхоля, который основал эту компанию. Под руководством Ли Гон Хи Samsung превратился в мирового лидера.

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