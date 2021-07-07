Умерла расстрелянная жена президента Гаити

47-летняя Мартин Моиз умерла от полученных огнестрельных ранений после нападения на президентскую резиденцию в столице Гаити

Президент и первая леди Гаити Жовенель и Мартин Моиз стали жертвами покушения. Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares

Первая леди Гаити Мартин Моиз скончалась вслед за своим мужем Жовенелем Моизом в результате покушения, которое произошло этой ночью.

Об этом сообщает издание Diario Libre

Реклама

Эту информацию 7 июля подтвердил на доминиканском телевидении президент Олимпийского комитета Гаити Ханс Ларсен.

Покушение произошло ночью около 1 часа ночи (по местному времени) – группа неустановленных лиц обстреляла резиденцию президента в Порт-о-Пренсе.

Жовенель Моиз скончался сразу, а его 47-летняя супруга получила огнестрельное ранение и была госпитализирована – врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти женщину.

В соцсетях уже появилось видео нападения:

Реклама

Руководство страной взял на себя премьер-министр Клод Жозеф. По его словам, нападавшие общались между собой по-испански.

Любопытно, что убийство первой четы Гаити случилось за два месяца до президентских выборов, причем Моиз не мог выставлять на них свою кандидатуру.

Каденция Моиза сопровождалась обвинениями в коррупции и волнами массовых антиправительственных протестов – с начала года многие гаитяне требовали его отставки, поскольку пятилетний срок действия его полномочий истек 7 февраля.

Напомним, это уже не первое покушение на Моиза. В начале года власти Гаити заявили, что неизвестные силы планировали убить президента и совершить государственный переворот.

Реклама

Другое покушение произошло в октябре 2018 года, но тогда пострадали охранники президента, а сам он выжил и был эвакуирован.

Как мы писали, в марте повстанцы убили победившего на президентских выборах Чада Идриса Деби.

О чем еще говорят в Украине и мире 7 июля, смотрите в видеосюжете: