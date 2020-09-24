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Умерла звезда французского шансона Жюльетт Греко

24 сентября, 02:30

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Жюльетт Греко ушла из жизни на 89-м году, она сотрудничала с лучшими композиторами

На 89-м году жизни умерла звезда французского шансона Жюльетт Греко.

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Об этом сообщает BBC News.

Популярность звезде принесли такие хиты: Si Tu T'imagines, Parlez-moi d`Amour и Je Suis Comme Je Suis. Она сотрудничала с лучшими французскими композиторами и исполнителями. Многим полюбилось ее совместное творчество с Сержем Генсбуром.

Жюльетт Греко была музой для Жан-Поля Сартра и Альбера Камю. Звезда радовала выступлениями своих поклонников до 89 лет.

В середине 60-х годов Греко сыграла роль больной шизофренией в телесериале Belphégor, а исполнение песни Sous le ciel de Paris ("Под небом Парижа") принесло звезде всемирную популярность.

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Греко родилась 7 февраля 1927 года в Монпелье на французском побережье Средиземного моря.

Ее отец, комиссар полиции Корсики, ушел из семьи, когда Жюльетт была еще маленькой. Воспитанием ее и сестры занимались бабушка с дедушкой, а также монахини местного монастыря.

Позже мать перевезла их в Париж. Во время Второй мировой войны она была арестована нацистами, уже после этих событий началась ее артистическая карьера.

Недавно в Киеве умерла Светлана Ивановна Щербатюк-Параджанова – вдова знаменитого режиссера Сергея Параджанова.

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