Умирают сотни: ВОЗ сообщила о тревожной тенденции на работе

От сверхурочной работы умирают за год сотни тысяч человек, отметли в ВОЗ

Какие привычки мешают продуктивности / Фото: Pexels

Сверхурочная работа приводит к смерти сотен тысяч людей в год.

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Об этом свидетельствуют данные исследование Всемирной организации здравоохранения, передает Reuters.

"Работа 55 и более часов в неделю – серьезная опасность для здоровья", – заявила директор Департамента окружающей среды, изменения климата и здоровья ВОЗ Мария Нейра.

Как отмечается, совместное исследование, проведенное ВОЗ и Международной организацией труда, охватывает период 2000-2016 годов и не включает пандемию COVID-19.

В то же время официальные лица ВОЗ заявили, что массовый переход на удаленную работу и глобальный экономический спад в результате чрезвычайной ситуации с коронавирусом, возможно, только усугубил негативную тенденцию, связанную с переработкой.

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Исследование показало, что в 2016 году продолжительный рабочий день стал причиной смерти 745 тыс. человек в результате инсульта и ишемической болезни сердца. Это почти на 30% больше, чем в 2000 году. Большинство жертв (72%) были мужчинами среднего и старшего возраста.

В целом исследование, основанное на данных из 194 стран, показало, что продолжительность работы 55 и более часов в неделю на 35% повышает риск инсульта и на 17% – риск смерти от ишемической болезни сердца по сравнению с 35-40 общепринятыми рабочими часами в неделю.

Ранее ВОЗ призвала отложить вакцинацию от COVID-19 детей и поделиться прививками с другими странами.