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Ушла эпоха. На Кубе Рауль Кастро подал в отставку

16 апреля, 21:49

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Брат покойного правителя Кубы Фиделя Кастро, 89-летний Рауль, оставляет руководство правящей Коммунистической партии – управление он передал новому поколению лидеров.

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Об этом 16 апреля сообщили на сайте Компартии Кубы.

Выступая на VIII съезде Коммунистической партии, он объявил, что передает руководство страной "группе подготовленных лидеров, закаленных десятилетиями опыта, приверженных идеалам Революции и отождествляемых с историей и культурой нации".

Одним из своих преемников он назвал действующего президента Кубы, 60-летнего Мигеля Диаса-Канеля.

Рауль Кастро
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Рауль Кастро / Фото: Reuters

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"Пока я буду жив, я готов защищать Родину, Революцию и социализм", – заявил Рауль Кастро.

Его отход от управления государственными делами является важным историческим событием, поскольку знаменует завершение эпохи правления братьев-революционеров Кастро.

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Куба отставка кастро
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