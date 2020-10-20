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Ускорить разработку вакцины. В Британии здоровых людей заразят коронавирусом

20 октября, 14:35

Денис Беспалов Денис Беспалов

В эксперименте примут участие волонтеры в возрасте от 18 до 30 лет

В Британии ученые заразят здоровых добровольцев коронавирусом, чтобы изучить развитие болезни. Таким образом, они хотят ускорить разработку вакцины от COVID-19.

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Об этом сообщает Associated Press.

Исследование инициирует Имперский колледж Лондона. В эксперименте примут участие волонтеры в возрасте от 18 до 30 лет.

У добровольцев не должно быть следующих проблем со здоровьем:

  • болезней сердца;
  • диабета;
  • ожирения.

Волонтеры будут инфицированы через нос.

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В ходе первого этапа исследования задачей экспертов будет определить наименьший уровень воздействия коронавируса, необходимый для развития болезни.

Затем ученые будут использовать эту же модель для изучения действия потенциальных вакцин от коронавируса.

Ранее сообщалось, что вакцину от коронавируса испытают на тысячах украинцев.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Великобритания вакцина коронавирус
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